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Армия России зажала в клещи и уничтожает ВСУ, а потери боевиков перевалили за 2000 в сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 12 июля 2024 года

Армия России зажала в клещи и уничтожает ВСУ, а потери боевиков перевалили за 2000 в сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 12 июля 2024 года

Армия России зажала в клещи и уничтожает ВСУ, а потери боевиков перевалили за 2000 в сутки: Карта специальной военной операции на Украине на 12 июля 2024 года Юлия Соколова11 июля, российские штурмовики сорвали попытку контратаки украинских Вооружённых сил.

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ЕС
Евгений Саваровский
Господи, сохрани жизни нашим русским мужикам.
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