Таджикистан и Кыргызстан завершили делимитацию общей госграницы

Душанбе, 4 декабря /Синьхуа/ -- В городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики в среду состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы Саймумина Ятимова и Камчыбека Ташиева, сообщила медиа-группа Республики Таджикистан ASIA-Plus.