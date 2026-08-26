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На ВДНХ 29 августа пройдет бесплатный Праздник кино

На ВДНХ 29 августа пройдет бесплатный Праздник кино

Праздник кино «Твой кадр — ВДНХ» пройдет 29 августа на нескольких площадках выставки. В программе — актерские интенсивы, мастер-классы по кинопроизводству, съемка роликов в 4K, лекции, кинопоказы, творческие занятия и экскурсии; вход свободный.

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