На ВДНХ 29 августа пройдет бесплатный Праздник кино

Праздник кино «Твой кадр — ВДНХ» пройдет 29 августа на нескольких площадках выставки. В программе — актерские интенсивы, мастер-классы по кинопроизводству, съемка роликов в 4K, лекции, кинопоказы, творческие занятия и экскурсии; вход свободный.
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