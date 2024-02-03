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Если бы Сталин прожил еще десять лет

Если бы Сталин прожил еще десять лет

Сталин перебил бы всех евреев и устроил Третью Мировую? Именно так сообщают сразу несколько либеральных «историков» от Сванидзе до Будницкого.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Что касается Хрущева это отдельный разговор! Никула он не сворачивал к капитализму! Он просто начал брать налоги за все, за скотину , свиней, куриц, фруктовые деревья. А результат какой? Сады вырубили, скотину забили. Хрущев все боялся, что люди разбогатеют!
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Опять этот бред про сухорукого параноика-маньяка.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Провал власти по всем направлениям и антинародной политики всегда ищут виновных в прошлом.... Это у них воровство, коррупция и ввоз пришлых для уничтожения России и народа России.... А они ни причем.... Это не они развали и разворовали то что создавал народ и его обворовывают... И эти твари еще что то о прошлом говорят....
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3 час.

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