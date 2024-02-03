Если бы Сталин прожил еще десять лет

Что касается Хрущева это отдельный разговор! Никула он не сворачивал к капитализму! Он просто начал брать налоги за все, за скотину , свиней, куриц, фруктовые деревья. А результат какой? Сады вырубили, скотину забили. Хрущев все боялся, что люди разбогатеют!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Провал власти по всем направлениям и антинародной политики всегда ищут виновных в прошлом.... Это у них воровство, коррупция и ввоз пришлых для уничтожения России и народа России.... А они ни причем.... Это не они развали и разворовали то что создавал народ и его обворовывают... И эти твари еще что то о прошлом говорят....