Червоткин о марафоне: «Мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это очень сильно сказалось. Свежие лыжи после 40 км – это 99,9%, что нет шансов догнать»

Лыжник Алексей Червоткин объяснил поражение Александра Большунова в марафоне на ЧР. Накануне Сергей Устюгов выиграл 50-километровую гонку классикой на чемпионате России в Тюмени, Червоткин стал вторым (с отставанием в 1 минуту 21 секунду), Большунов – третьим (2 минуты 42 секунды).
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