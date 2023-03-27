Червоткин о марафоне: «Мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это очень сильно сказалось. Свежие лыжи после 40 км – это 99,9%, что нет шансов догнать»

Лыжник Алексей Червоткин объяснил поражение Александра Большунова в марафоне на ЧР. Накануне Сергей Устюгов выиграл 50-километровую гонку классикой на чемпионате России в Тюмени, Червоткин стал вторым (с отставанием в 1 минуту 21 секунду), Большунов – третьим (2 минуты 42 секунды).