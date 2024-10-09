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Депутат из Франции возмутился ходом расследования подрыва "Северных потоков"

Депутат из Франции возмутился ходом расследования подрыва "Северных потоков"

Французский парламентарий Орельен Сентул выразил возмущение по поводу отсутствия результатов расследования подрыва на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в обращении к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Чего задергался? Зиму почуял? Согреешься на будущем мате своих избирателей...... если они опять гильотины (именно во множестве, одна уже не справится) не успеют на площади вытащить.....
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