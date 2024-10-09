Депутат из Франции возмутился ходом расследования подрыва "Северных потоков"

Французский парламентарий Орельен Сентул выразил возмущение по поводу отсутствия результатов расследования подрыва на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в обращении к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню.
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