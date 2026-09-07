Партия «против всех». Что стоит за исторической победой АдГ?

«Альтернатива для Германии» одержала важнейшую победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Для того чтобы назвать её полностью разгромной и получить возможность единолично сформировать земельное правительство, АдГ не хватило совсем немного — всего трёх мест в ландтаге.