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О каких исторических землях народов говорил президент? И для кого этот получасовой урок истории?

О каких исторических землях народов говорил президент? И для кого этот получасовой урок истории?

Интервью В.Путина журналисту Такеру Карлсону породило много споров и разговоров. Основной посыл речи президента, это "исторические земли народа" и "нужно садиться за стол переговоров".

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Руководство России НЕ ВИДИТ этот &quot;выход&quot;. Воть в чем дело... А чего  хотят конкретно, скорее всего заморозить конфликт. Только на какой период, и с какой силой он потом вспыхнет снова? И какие будут потери?!!!... ЧЕГО ХОТЯТ  - НЕ ПОНЯТНО!!   Явно темнят!!!
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
Так этого и хотят!! Именно: переговоры... Не нравится мне все это и доверия нет....
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В книге советского востоковеда Льва Гумилева &quot;Древняя Русь и Великая степь&quot; написано, что историческая родина евреев на территории Египта. Им понравились земли Палестины, они уничтожили местных жителей (филимистян и ханаан) и обьявили Палестину &quot;землей обетованной&quot;.
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3 час.

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