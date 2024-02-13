Интервью В.Путина журналисту Такеру Карлсону породило много споров и разговоров. Основной посыл речи президента, это "исторические земли народа" и "нужно садиться за стол переговоров".
О каких исторических землях народов говорил президент? И для кого этот получасовой урок истории?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Руководство России НЕ ВИДИТ этот "выход". Воть в чем дело... А чего хотят конкретно, скорее всего заморозить конфликт. Только на какой период, и с какой силой он потом вспыхнет снова? И какие будут потери?!!!... ЧЕГО ХОТЯТ - НЕ ПОНЯТНО!! Явно темнят!!!
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
Так этого и хотят!! Именно: переговоры... Не нравится мне все это и доверия нет....
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В книге советского востоковеда Льва Гумилева "Древняя Русь и Великая степь" написано, что историческая родина евреев на территории Египта. Им понравились земли Палестины, они уничтожили местных жителей (филимистян и ханаан) и обьявили Палестину "землей обетованной".
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3 час.
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