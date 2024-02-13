О каких исторических землях народов говорил президент? И для кого этот получасовой урок истории?

Vladimir Lioubimcev

Руководство России НЕ ВИДИТ этот "выход". Воть в чем дело... А чего хотят конкретно, скорее всего заморозить конфликт. Только на какой период, и с какой силой он потом вспыхнет снова? И какие будут потери?!!!... ЧЕГО ХОТЯТ - НЕ ПОНЯТНО!! Явно темнят!!!