Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что его главная конкурентка и вице-лидер государства Камала Харрис получила задачу не допустить старт бушующего на территории Украины противостояния, но потерпела фиаско.
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