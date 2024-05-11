Названы самые вымирающие районы Омской области. За год численность населения выросла только в одном муниципалитете региона.
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Названы самые вымирающие районы Омской области. За год численность населения выросла только в одном муниципалитете региона.