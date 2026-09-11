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Регионы России

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На севере Пермского края произошла серия атак беспилотников на промышленные объекты

На севере Пермского края произошла серия атак беспилотников на промышленные объекты

На севере Пермского края зафиксирована волна атак беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что системы ПВО и мобильные огневые группы сбили 36 вражеских дронов, упавших за пределами жилых кварталов.

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