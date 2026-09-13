"Лиманский провал русских" – хитрый план Запада?

«К сожалению Лиман мы уже не штурмуем «, – сообщил своим подписчикам блогер Юрий Подоляка. «На данном участке действительно присутствуют серьёзные и системные проблемы», – подтвердил Борис Рожин.
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Вместо быстрой спецоперации получилась затяжная война в которой самые близкие по духу и генотипу народы убивают друг друга. Виновных искать уже поздно. Но так как для России это вопрос дальнейшего существования как одного из признанных центров силы, то победа будет за нами.