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Позитив для оптимистов

3 851 подписчик

"Лиманский провал русских" – хитрый план Запада?

"Лиманский провал русских" – хитрый план Запада?

«К сожалению Лиман мы уже не штурмуем «, – сообщил своим подписчикам блогер Юрий Подоляка. «На данном участке действительно присутствуют серьёзные и системные проблемы», – подтвердил Борис Рожин.

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Алекс Сэмизменено

Вместо быстрой спецоперации получилась затяжная война в которой самые близкие по духу и генотипу народы убивают друг друга. Виновных искать уже поздно. Но так как для России это вопрос дальнейшего существования как одного из признанных центров силы, то победа будет за нами.