Еду в Магадан: «Сорок сороков» требуют признать Васю Обломова иноагентом

Общественники требуют запретить одну из песен Васи Обломова и признать его иноагентом.Общественники движения «Сорок сороков» обратились в Минюст России с инициативой признать музыканта Васю Обломова иноагентом, а его песню «Письмо Санта-Клаусу» запретить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии