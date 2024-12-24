Еду в Магадан: «Сорок сороков» требуют признать Васю Обломова иноагентом

Общественники требуют запретить одну из песен Васи Обломова и признать его иноагентом.Общественники движения «Сорок сороков» обратились в Минюст России с инициативой признать музыканта Васю Обломова иноагентом, а его песню «Письмо Санта-Клаусу» запретить.