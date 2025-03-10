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Царьград

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Путин инициирует единый стандарт соцподдержки для участников СВО и их семей

Путин инициирует единый стандарт соцподдержки для участников СВО и их семей

Президент России Владимир Путин поручил разработать стандарт для региональных мер социальной поддержки участников Специальной военной операции и их семей, чтобы обеспечить единый подход к поддержке по всей стране.

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