iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Xiaomi вывела монитор Redmi A27U Type-C 2027 с 4K/120 Гц и 1080p/240 Гц на рынок Китая

Xiaomi вывела монитор Redmi A27U Type-C 2027 с 4K/120 Гц и 1080p/240 Гц на рынок Китая

27-дюймовая модель получила IPS-экран с низкой отражающей способностью, точной цветопередачей и USB-C с зарядкой мощностью 90 Вт Xiaomi вывела на рынок Китая монитор Redmi A27U Type-C 120Hz 2027, который оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей 4K с контрастностью 1500:1 и поддерживает два режима работы: 4K при 120 Гц или 1080p при 240 Гц.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым