Xiaomi вывела монитор Redmi A27U Type-C 2027 с 4K/120 Гц и 1080p/240 Гц на рынок Китая

27-дюймовая модель получила IPS-экран с низкой отражающей способностью, точной цветопередачей и USB-C с зарядкой мощностью 90 Вт Xiaomi вывела на рынок Китая монитор Redmi A27U Type-C 120Hz 2027, который оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей 4K с контрастностью 1500:1 и поддерживает два режима работы: 4K при 120 Гц или 1080p при 240 Гц.