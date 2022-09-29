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НЕОЖИДАННЫЙ РАСКЛАД: «Зенит» может не попасть в главный четвертьфинал

НЕОЖИДАННЫЙ РАСКЛАД: «Зенит» может не попасть в главный четвертьфинал

Если питерский клуб не обыграет в следующем матче «Крылья» с разницей в три мяча, то рискует не пробиться в плей-офф «Путь РПЛ» По регламенту Кубка России-2022/23 команды, занявшие на групповом этапе третьи места, будут играть в одноматчевом четвертьфинале «Пути регионов».

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