НЕОЖИДАННЫЙ РАСКЛАД: «Зенит» может не попасть в главный четвертьфинал

Если питерский клуб не обыграет в следующем матче «Крылья» с разницей в три мяча, то рискует не пробиться в плей-офф «Путь РПЛ» По регламенту Кубка России-2022/23 команды, занявшие на групповом этапе третьи места, будут играть в одноматчевом четвертьфинале «Пути регионов».