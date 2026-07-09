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В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля

В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля

Чучело форварда сборной Франции Килиана Мбаппе сожгли на празднике Сан-Хуане в Парагвае. Как сообщает Daily Mail, чучело Мбаппе под фейерверки и одобрительные возгласы сожгли как «Иуду года», объявив его самым ненавистным человеком в стране.

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