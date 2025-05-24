«Комсомольской правде» исполнилось 100 лет

Газете «Комсомольская правда» исполняется 100 лет. Основанная 24 мая 1925 года как официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ, она прошла путь от молодежного печатного органа до одного из крупнейших медиахолдингов страны.
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