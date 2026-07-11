В Telegram для Android появился полноценный редактор форматированных сообщений

В бета-версии Telegram для Android (12.9) заработал полноценный редактор форматированных сообщений. Ранее функция поддерживалась частично и была доступна только на тестовом сервере, где часть возможностей была ограничена, например, возникали проблемы с загрузкой фотографий в подобных сообщениях.