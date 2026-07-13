В России современные автомобили часто становятся одноразовыми из-за дорогого ремонта после гарантии

Современные автомобили, приобретённые в России, всё чаще меняют владельцы после окончания гарантийного срока, поскольку стоимость ремонта растёт до уровня, при котором более выгодной становится замена машины, а не её восстановление.
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