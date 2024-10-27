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«Кураховский карман» ВСУ должен пасть в ближайшие дни

«Кураховский карман» ВСУ должен пасть в ближайшие дни

Накануне российские войска начали продвижение в сторону села Кураховка в ДНР. Окопавшаяся в этом населенном пункте и его окрестностях группировка ВСУ прикрывает «Кураховский карман» и возможность подобраться к городу Курахово с севера.

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