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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач предупредил об опасности бодибилдинга для здоровья

Врач предупредил об опасности бодибилдинга для здоровья

Если заниматься бодиблдингом без учета потребностей организма — игнорировать необходимость в отдыхе, прибегать к слишком жестким ограничениям в питании или использовать запрещенные стимулирующие препараты — это может привести к трагическим последствиям, предупредил в разговоре с «Известиями» 5 марта врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

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