Как защитить мотор при переходе на бензин Евро-3: личный опыт и практичные решения

Новость о возвращении топлива стандарта «Евро-3» застала меня врасплох прямо на подъезде к заправке. Признаюсь, внутри поселилось неприятное чувство тревоги за двигатель, который привык к более чистому питанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии