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proavto21

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Как защитить мотор при переходе на бензин Евро-3: личный опыт и практичные решения

Как защитить мотор при переходе на бензин Евро-3: личный опыт и практичные решения

Новость о возвращении топлива стандарта «Евро-3» застала меня врасплох прямо на подъезде к заправке. Признаюсь, внутри поселилось неприятное чувство тревоги за двигатель, который привык к более чистому питанию.

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