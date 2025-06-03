Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично

Россия симметрично ударила по военной авиабазе Украины Ожидала Украина того или нет, но Россия симметрично ответила на атаки наших военных авиабаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
- Шпротожуи атакуэ! Вековые обиды на русских "оккупантов" в безжалостных цифрах.
- Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять
Свежие комментарии