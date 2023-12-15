⏺Специалисты, работающие на прифронтовых территориях, должны получать подъёмные и дополнительные льготы Журналист, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич @alexandr_malkevich считает, что если есть надбавки за работу в условиях крайнего Севера, то и люди, работающие в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях, тоже должны получать дополнительные выплаты.