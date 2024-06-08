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Живая Кубань

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Похищенную звезду с военно-патриотического мемориала в Краснодаре житель Адыгеи сдал в пункт приема металла

Похищенную звезду с военно-патриотического мемориала в Краснодаре житель Адыгеи сдал в пункт приема металла

Похищенную звезду с военно-патриотического мемориала в Краснодаре житель Адыгеи сдал в пункт приема металлаНакануне вечером полиция задержала мужчину, который оторвал звезду из цветного металла с мемориала «Ради жизни на Земле» в Краснодаре.

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