Похищенную звезду с военно-патриотического мемориала в Краснодаре житель Адыгеи сдал в пункт приема металла

Похищенную звезду с военно-патриотического мемориала в Краснодаре житель Адыгеи сдал в пункт приема металлаНакануне вечером полиция задержала мужчину, который оторвал звезду из цветного металла с мемориала «Ради жизни на Земле» в Краснодаре.
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