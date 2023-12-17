В Смоленской области предприниматели использовали запрещенные пестициды при посадке овощей

Дозировка некоторых препаратов была превышена в пять раз В ноябре 2023 года сотрудники Росельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям провели 113 наблюдений за выполнением российского законодательства в сфере использования пестицидов и агрохимикатов.
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