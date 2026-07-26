Паралич черноморских портов приближает мирные договорённости. Украина может потерять 80 процентов доходов от экспорта

Эскалация атак на торговое судоходство в Чёрном море ведёт к банкротству Украины. После того, как ВСУ усилила удары по российским судам в Азовском и Чёрном морях, в ответ резко увеличилась интенсивность российских атак по портовой инфраструктуре.
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