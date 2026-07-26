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Вгудок

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Паралич черноморских портов приближает мирные договорённости. Украина может потерять 80 процентов доходов от экспорта

Паралич черноморских портов приближает мирные договорённости. Украина может потерять 80 процентов доходов от экспорта

Эскалация атак на торговое судоходство в Чёрном море ведёт к банкротству Украины. После того, как ВСУ усилила удары по российским судам в Азовском и Чёрном морях, в ответ резко увеличилась интенсивность российских атак по портовой инфраструктуре.

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