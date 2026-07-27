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Владимирские новости

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Жителя Павлово судят за оборот немаркированной никотинсодержащей продукции

В незаконной партии свыше тысячи единиц продукции: 772 флакона с жидкостью и 282 электронные сигареты, общий объём никотинсодержащей жидкости достиг почти 28 литров, стоимость товара превысила 2,2 миллиона рублей.

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