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У Аргентины с Месси 2 финала за 3 последних ЧМ. В 2014-м проиграли Германии

У Аргентины с Месси 2 финала за 3 последних ЧМ. В 2014-м проиграли Германии

Сборная Аргентины во второй раз за три последних выступления на ЧМ вышла в финал. Команда Лионеля Скалони разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре и в решающей игре встретится с Францией либо Марокко.

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