ММК запустил 35 систем контроля выбросов в Магнитогорске

На доменных печах № 9 и 10 Магнитогорского металлургического комбината завершается монтаж автоматизированных систем контроля выбросов, после сертификации данные будут поступать надзорным органам напрямую.
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