Бывшему руководителю миграционного отдела ОМВД по Куйбышевскому району Самары вменяют многолетнюю схему, при которой граждане могли оформить документы только через платные услуги организаций, связанных с его супругой.
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