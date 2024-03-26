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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о вылете СКА: «Тактика силового нахрапа для плей-офф не совсем подходит. За Ротенберга не беспокоюсь – он начал карьеру тренера, ему дадут продолжить»

«Не думаю, что командная неудача СКА скажется на положении Ротенберга. У него серьезный контракт с клубом, в этом году была произведена большая перестройка и работа.

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