Xiaomi Smart Camera C301, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C200 — умные камеры наблюдения Компания Xiao...

Xiaomi Smart Camera C301, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C200 — умные камеры наблюденияКомпания Xiaomi объявила о старте продаж на глобальном рынке умных камер с ИИ Smart Camera C200, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C301, предназначенных для видеонаблюдения и удалённого контроля за домом или офисом.