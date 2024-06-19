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Xiaomi Smart Camera C301, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C200 — умные камеры наблюдения Компания Xiao...

Xiaomi Smart Camera C301, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C200 — умные камеры наблюдения Компания Xiao...

Xiaomi Smart Camera C301, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C200 — умные камеры наблюденияКомпания Xiaomi объявила о старте продаж на глобальном рынке умных камер с ИИ Smart Camera C200, Outdoor Camera CW300 EU и Smart Camera C301, предназначенных для видеонаблюдения и удалённого контроля за домом или офисом.

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