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За что боролся, на то и напоролся: переговоры Зеленского с Си Цзиньпином дали обратный эффект

За что боролся, на то и напоролся: переговоры Зеленского с Си Цзиньпином дали обратный эффект

Состоявшийся в конце апреля телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским стал тем долгожданным событием, которого на Украине добивались едва ли не с начала СВО.

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