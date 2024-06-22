Трансляция третьей тренировки Гран При Испании Формулы 1

Трансляция третьей тренировки Гран При Испании Формулы 1Circuit de Barcelona-CatalunyaAUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию третьей и заключительной части пятничных свободных заездов Гран При Испании, десятого этапа Формулы 1 2024 года.