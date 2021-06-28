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В Москве тестируют инновационное ПО для диагностики пневмонии

В Москве тестируют инновационное ПО для диагностики пневмонии

Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В Москве начали тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, способно диагностировать у пациентов вирусную пневмонию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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