В Москве тестируют инновационное ПО для диагностики пневмонии

Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В Москве начали тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, способно диагностировать у пациентов вирусную пневмонию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Использованы материалы: Depositphotos; Pixabay. В Москве начали тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, способно диагностировать у пациентов вирусную пневмонию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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