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Пловец Андрей Минаков: «В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Сейчас на Западе происходит Россия 90-х»

Минаков учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года. «Насчет клопов не могу сказать, в Париже я давно не был.

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