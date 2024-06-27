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Кутовой о приостановке карьеры: «Ближайшее время планирую посвятить писательству, изучению иностранных языков и отдыху»

Ранее 18-летний спортсмен объявил о паузе в выступлениях из-за проблем с физическим состоянием. «Это ощущение копилось в течение длительного срока.

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