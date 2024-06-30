Сиенна Миллер не стесняясь обнажила живот спустя 5 месяцев после родов

42-летняя актриса Сиенна Миллер продемонстрировала свою фигуру с обнаженным животом в черном коротком топе на открытии выставки The Treasure House Fair, которое состоялось спустя всего 5 месяцев после рождения её второго ребенка.
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