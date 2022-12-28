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Овечкин без очков в матче с «Рейнджерс»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 17:13 при 4:18 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Рейнджерс». «Вашингтон» одержал победу над клубом из Нью-Йорка в регулярном чемпионате НХЛ (4:0).

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