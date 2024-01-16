Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала о правильной подготовке к крещенским купаниям.
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