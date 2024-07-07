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Царьград

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"В это никто не верит": Французский политолог — о том, кто выиграет на Украине

"В это никто не верит": Французский политолог — о том, кто выиграет на Украине

Французский политолог заявил, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя. Тем более, что Путин уже побеждаетФранцузский политолог Паскаль Бонифас сделал важное заявление об украинском конфликте.

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