Ну кому нужна E3? Игровой сабантуй IGN Live пройдет 7-9 июня Летнее событие от веду...

Ну кому нужна E3? Игровой сабантуй IGN Live пройдет 7-9 июняЛетнее событие от ведущего игрового издания IGN Live с участием разработчиков, издателей и авторов контента пройдет 7-9 июня в Лос-Анджелесе в попытке затмить фестиваль Summer Game Fest Джеффа Кили.