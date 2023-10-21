Трамп призвал республиканцев объединиться для победы над «худшей администрацией» США

Кандидат в президенты Соединенных Штатах Америки от Республиканской партии Дональд Трамп обратился с призывом к своим однопартийцам вместо участия в очередных дебатах объединиться, чтобы одержать победу над «худшей администрацией» в истории государства.
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