Селин Дион анонсировала фильм о борьбе с неизлечимой болезнью

Кинокартина рассказывает о нелегкой борьбе 55-летней артистки с синдромом ригидного человека.В декабре 2022 года Селин Дион объявила о своём диагнозе редкого заболевания, при котором мышцы туловища и конечностей периодически сокращаются и становятся застывшими, заставляя её отказаться от выступлений.