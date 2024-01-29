Самолет Харбин-Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Global Look Press/TV Zvezda Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший рейсом из китайского города Харбина в Якутск экстренно сел в аэропорту назначения из-за пожарного датчика, сработавшего в багажном отделении.
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