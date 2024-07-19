НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Глушенков не забивал больше 7 голов за один клуб в сезоне РПЛ. 1.96 – побьет личный рекорд в дебютном сезоне в «Зените»

Максим Глушенков ни разу не забивал больше 7 голов за один клуб в течение сезона РПЛ. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 10 голов — по 5 за «Локомотив» и «Крылья Советов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх