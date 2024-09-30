Победившая на выборах в Австрии партия сообщила о нападениях на ее членов

Члены и сторонники победившей на парламентских выборах в Австрии правой партии «Австрийская партия свободы» (АПС) подвергаются нападениям со стороны активистов «Антифа», говорится в заявлении политсилы, опубликованном 30 сентября на ее сайте.
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