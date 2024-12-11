В облцентре пройдут всероссийские соревнования по каратэ

«Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.» пройдет при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт» Турнир по каратэ в честь Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова пройдет в Смоленске в 15 раз.